Сергей Колунов: почему отключение горячей воды летом — это необходимость?

Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, объяснил необходимость ежегодного отключения горячей воды летом для проверки трубопроводов, подчёркивая важность этого для предотвращения аварий в условиях суровых зим.
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