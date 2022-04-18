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Бензема забил 217-й гол за «Реал» в Ла Лиге, обогнав Ди Стефано. Больше лишь у Роналду и Рауля

Форвард «Реала» Карим Бензема забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Севильей» (3:2). Это 217-й мяч француза за мадридцев в Ла Лиге, и он вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.

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