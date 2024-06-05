Мирра Андреева уверенно продолжает борьбу на "Ролан Гаррос"

На корте имени Филиппа Шатрие состоится напряженный матч 1/4 финала женского турнира "Ролан Гаррос". 38-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева встретится со второй ракеткой мира - белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
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