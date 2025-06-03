Полиция Филиппин готовится к возможному ордеру МУС на арест Дела Роса

Полиция Филиппин готовится к тому, что МУС выдаст ордер на арест экс-главы Филиппинской национальной полиции, сенатора Рональдо Дела Роса, заявил новый глава ведомства Николас Торре III, 3 июня в ходе пресс-конференции.
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