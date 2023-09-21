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Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Город заключил уже девять офсетных контрактов в медицинской сфере   Миллион упаковок лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний получила Москва в рамках подписанного шесть лет назад первого офсетного контракта.

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