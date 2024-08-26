Учёные назвали дешёвый продукт, способный защитить от инфаркта

Стало известно, какой продукт на обед может продлить жизнь и защитить от инфарктаЭндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале пишет, что если в неделю съедать более 14 варёных картофелин, это снизит риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного ухода из жизни.