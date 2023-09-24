Большей никакой долгой варки на плите — картошку готовлю за 5 минут, просто закидываю ее в микроволновку (подробный рецепт)

Картошка – одно из самых простых и популярных блюд, доступных в любое время года. Но что делать, если времени на готовку совсем нет, а аппетит неумолимо растет? Я уже давно нашла для себя способ, который не требует ни лишнего времени, ни стояния над плитой.
Популярные статьи
- Мой любимый рецепт приготовления сочной печёнки на сковороде: без вымачивания, без панировки и без обжарки печенки
- Никто так не готовит макароны, а я в сезон готовлю через день. Блюда дешевле не найти, при этом сытно и вкусно очень
- Очень вкусно! Друг с Кавказа научил готовить баклажаны «под-маринадом» по-грузински
Свежие комментарии