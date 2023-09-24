Будет вкусно

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Большей никакой долгой варки на плите — картошку готовлю за 5 минут, просто закидываю ее в микроволновку (подробный рецепт)

Большей никакой долгой варки на плите — картошку готовлю за 5 минут, просто закидываю ее в микроволновку (подробный рецепт)

Картошка – одно из самых простых и популярных блюд, доступных в любое время года. Но что делать, если времени на готовку совсем нет, а аппетит неумолимо растет? Я уже давно нашла для себя способ, который не требует ни лишнего времени, ни стояния над плитой.

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Комментарии
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А
Алексей
Картошка в свч- печи превращается в какашку.На выходе перевод продукта и порча собственного здоровья.
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13 час.

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