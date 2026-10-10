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Невролог Багаутдинов: за "микроинсультом" скрывается реальная угроза

Невролог Багаутдинов: за "микроинсультом" скрывается реальная угроза

В разговорной речи слово «микроинсульт» звучит почти успокаивающе, рассказал «Газете.Ru» Артём Багаутдинов, невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры».

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