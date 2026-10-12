Вилла Шария вывела на наркокартель: кто оказался связан с недвижимостью блогера

Украинский блогер Анатолий Шарий продал свою виллу Андрею Ляшку, который является крестником главы крупного наркокартеля «Химпром» Егора Буркина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Такого раньше не...
- СП «Чистое вымогател...
- «Не тяну одеяло н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым