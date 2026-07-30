Массированный обстрел Украины: под атакой снова западные регионы. Дружковку берут клещи. Европу ждёт удар России — Сводка с фронта 30 июля

В ночь на 30 июля ВС РФ нанесли очередной удар по Украине. Согласно заявлениям Минобороны поражены предприятия ВПК в нескольких областях страны, а также сухогрузы с вооружением в портах «Одесса» и «Черноморск» Одесской области.