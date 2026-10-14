«МегаФон»: проводные наушники выходят из моды

Продажи беспроводных моделей продолжают расти Проводные наушники теряют популярность после возвращения в моду: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах интернет-магазина и розничной сети «МегаФона» и Yota снизилась с 30% до 18%.
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