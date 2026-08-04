‼️🇺🇦 На Украине могут запустить бронированные поезда ▪️Такой вариант может использоваться на фоне массовых потерь локомотивов для защиты железнодорожного транспорта, заявил депутат Рады Камельчук.
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‼️🇺🇦 На Украине могут запустить бронированные поезда ▪️Такой вариант может использоваться на фоне массовых потерь локомотивов для защиты железнодорожного транспорта, заявил депутат Рады Камельчук.
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