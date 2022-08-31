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Устранить течь: вступают в силу масштабные изменения о персональных данных

Устранить течь: вступают в силу масштабные изменения о персональных данных

Борьба с утечкой данных обрела новые законодательные рамки. У Роскомнадзора появилось больше поводов для штрафа, у бизнеса — больше обязанностей по защите клиентских данных, а у пользователей — больше причин, чтобы не сообщать о себе ничего.

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