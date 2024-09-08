Игорная зона в Красной Поляне стала российским лидером по количеству посетителей летом Более 230 тысяч человек посетили игорную зону в Красной Поляне летом 2024 года.
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Игорная зона в Красной Поляне стала российским лидером по количеству посетителей летом Более 230 тысяч человек посетили игорную зону в Красной Поляне летом 2024 года.