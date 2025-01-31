В Канаде умерла американка, которую более 50 лет разыскивали за три убийства

TASS/AP В Канаде в возрасте 85 лет умерла американка Шэрон Кинн, которую более 50 лет назад судили за три убийства, тогда она устроила побег из тюрьмы, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Миссури.
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