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Мировое обозрение

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Кошмарный сценарий Украины уже превратился в реальность

Кошмарный сценарий Украины уже превратился в реальность

Помощь Украине замерзла вместе с землей, пишет FP. Кошмар Зеленского стал явью. В отсутствие западной помощи ВСУ вынуждены сдавать свои позиции, но дальше ситуация для киевского режима будет только усугубляться.

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