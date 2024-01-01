Кошмарный сценарий Украины уже превратился в реальность

Помощь Украине замерзла вместе с землей, пишет FP. Кошмар Зеленского стал явью. В отсутствие западной помощи ВСУ вынуждены сдавать свои позиции, но дальше ситуация для киевского режима будет только усугубляться.
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