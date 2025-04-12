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Сколько веточек вербы должно быть в одном букете согласно поверьям

Сколько веточек вербы должно быть в одном букете согласно поверьям

Сколько веточек вербы должно быть в одном букете согласно поверьям Анна Федорова13 апреля 2025 года верующие отметят Лазареву субботу — день воспоминания о чуде воскрешения праведного Лазаря.

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