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В возрасте сорока лет из жизни ушел глава «ИКС Холдинга» Черепенников

В возрасте сорока лет из жизни ушел глава «ИКС Холдинга» Черепенников

В субботу, 22 июля, в возрасте сорока лет из жизни ушел российский технологический предприниматель, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

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