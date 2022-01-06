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В Кемерове за 3,5 млрд рублей продали здание суда общей юрисдикции

В Кемерове за 3,5 млрд рублей продали здание суда общей юрисдикции

На сайте госзакупок появилась информация о том, что Фонд развития жилищного строительства Кузбасса продал Восьмому кассационному суду его собственное 10-этажное здание общей площадью 28 669 квадратных метров на Притомском проспекте в Кемерове.

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