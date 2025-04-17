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Новости Омска

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Снег, гололед и сильный ветер: в Омскую область на несколько дней пришло

Снег, гололед и сильный ветер: в Омскую область на несколько дней пришло похолодание. Сегодня и завтра будут идти дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

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