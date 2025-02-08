Боевая работа расчёта РСЗО 9К57 «Ураган» на шасси БАЗ-69092, 52-й артиллерийской бригады ВДВ в Курском приграничье.
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Боевая работа расчёта РСЗО 9К57 «Ураган» на шасси БАЗ-69092, 52-й артиллерийской бригады ВДВ в Курском приграничье.
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