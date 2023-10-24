Армянское издание: премьер-министр Пашинян убедил главу Нагорного Карабаха согласиться на азербайджанские условия

Подлинным инициатором капитуляции Нагорного Карабаха и принятия непризнанной республикой всех условий азербайджанской стороны был отнюдь не президент НКР Самвел Шахраманян, а премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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