Эксперт заявила, что льготная ипотека в РФ в прежнем объеме невозможна

В ближайшие годы этого точно не будет Продолжения финансирования льготных ипотек в России в прежних объемах в ближайшие годы не будет, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта «Электроннаясделка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии