Режиссёр фильма о жизни в северной деревне представит его в Добролюбовке

Презентация фильма Екатерины Павлюковой «И набело хочется жить» пройдёт в областной библиотеке уже завтра, 21 апреляГости будут смотреть и обсуждать, а главное — у них будет уникальная возможность пообщаться с режиссером и задать вопросы.