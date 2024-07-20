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СССР-Россия

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Россия и Китай союзники?

Россия и Китай союзники?

Виктор Анисимов ***   Я не аналитик и не эксперт, поэтому то что написано ниже ничуть не претендует на аналитику, это просто моё личное мнение основанное на здравом смысле, и конечно же оно может и не иметь ничего общего с реальным положением дел.

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Комментарии
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Александр Макеев
Это что, Китаю денежно выгодно стать союзником США против России, против самого Китая, против сего человечества? А разве Китаю мало его 1400 миллионов его граждан в качестве покупателей товаров, производимых в Китае? Да напечатай Китай юаней квадриллионы квадриллионов и раздай их своему населению. И тогда у населения Китая будет огромный неудовлетворённый спрос на всевозможные товары и услуги! Если у Китая недостаточно бумаги для печати гор посреднических мошеннических денежных фантиков в форме юаней, пусть рисует циферки в компьютерных кодах виртуальных электронных фантиков - юаней! 😀
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15 час.
И тут не скажу Не скажу
Для развития - мало.  Чем больше превышение экспорта над импортом товаров - чем сильнее любая экономика.
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14 час.

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