Виктор Анисимов *** Я не аналитик и не эксперт, поэтому то что написано ниже ничуть не претендует на аналитику, это просто моё личное мнение основанное на здравом смысле, и конечно же оно может и не иметь ничего общего с реальным положением дел.
Россия и Китай союзники?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Это что, Китаю денежно выгодно стать союзником США против России, против самого Китая, против сего человечества? А разве Китаю мало его 1400 миллионов его граждан в качестве покупателей товаров, производимых в Китае? Да напечатай Китай юаней квадриллионы квадриллионов и раздай их своему населению. И тогда у населения Китая будет огромный неудовлетворённый спрос на всевозможные товары и услуги! Если у Китая недостаточно бумаги для печати гор посреднических мошеннических денежных фантиков в форме юаней, пусть рисует циферки в компьютерных кодах виртуальных электронных фантиков - юаней! 😀
Ответить
15 час.
И тут не скажу Не скажу
Для развития - мало. Чем больше превышение экспорта над импортом товаров - чем сильнее любая экономика.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии