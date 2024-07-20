Россия и Китай союзники?

Александр Макеев

Это что, Китаю денежно выгодно стать союзником США против России, против самого Китая, против сего человечества? А разве Китаю мало его 1400 миллионов его граждан в качестве покупателей товаров, производимых в Китае? Да напечатай Китай юаней квадриллионы квадриллионов и раздай их своему населению. И тогда у населения Китая будет огромный неудовлетворённый спрос на всевозможные товары и услуги! Если у Китая недостаточно бумаги для печати гор посреднических мошеннических денежных фантиков в форме юаней, пусть рисует циферки в компьютерных кодах виртуальных электронных фантиков - юаней! 😀