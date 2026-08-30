ПВО России сбили 12 украинских беспилотников

Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 12 украинских дронов, пострадавших и разрушений нет.Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 12 украинских беспилотников.
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