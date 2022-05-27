Шесть трамваем изменят схему движения с 27 мая в Волгограде

По информации администрации города, трамваи будут ездить в скорректированных границах с 20:30 27 мая до 05:00 28 мая и с 20:30 28 мая до 05:00 29 мая следующим образом: № 1 будет ездить от «Мончегорской» до «Детского центра»; № 3 будет курсировать от «Обувной фабрики» до «Улицы Ким»; № 4 будет будет возить пассажиров от «Обувной фабрики» до «Детского центра»; № 5 и № 10 будут курсировать по маршруту «36 школа» — «Жилгородок» Движение по маршруту № 2 в указанные часы приостановят.