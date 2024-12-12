С последним обновлением у смартфонов Google Pixel появилась возможность заряжаться лишь до 80 % для увеличения срока службы аккумуляторов — по достижении этой отметки они начинают питаться напрямую от сети в обход батареи.
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