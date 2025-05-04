Ресурсная сделка как карт-бланш на эскалацию

«Событием недели» стало заключение многострадальной ресурсной сделки между США и Украиной, которую по внешним признакам Трампу всё-таки удалось продавить, видимо, во время краткой встречи с Зеленским в Риме на похоронах папы римского (накануне он в соцсети потребовал её подписания НЕМЕДЛЯ, выделив это слово капслоком).
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