Ресурсная сделка как карт-бланш на эскалацию

«Событием недели» стало заключение многострадальной ресурсной сделки между США и Украиной, которую по внешним признакам Трампу всё-таки удалось продавить, видимо, во время краткой встречи с Зеленским в Риме на похоронах папы римского (накануне он в соцсети потребовал её подписания НЕМЕДЛЯ, выделив это слово капслоком).