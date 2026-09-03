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Сказка Каляка-маляка для малышей

Сказка Каляка-маляка для малышей

Знакомьтесь: застенчивая закорючка по имени Каляка-Маляка очень хочет стать настоящим рисунком, но пока не знает кем — помогите ей разобраться в этой доброй сказке на ночь.

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