Сказка Каляка-маляка для малышей

Знакомьтесь: застенчивая закорючка по имени Каляка-Маляка очень хочет стать настоящим рисунком, но пока не знает кем — помогите ей разобраться в этой доброй сказке на ночь.
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