Оздоев помог ПАОК победить – точно будут в топ-4, теперь поборются за золото

В мини-турнире с другими лидерами. ПАОК Чалова и Оздоева официально претендент на чемпионство в Греции: обыграли «Астерас» (2:0) и точно попадут в топ-4 по итогам регулярного этапа Суперлиги Греции, хотя впереди еще один тур.