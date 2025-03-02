Оздоев помог ПАОК победить – точно будут в топ-4, теперь поборются за золото

В мини-турнире с другими лидерами. ПАОК Чалова и Оздоева официально претендент на чемпионство в Греции: обыграли «Астерас» (2:0) и точно попадут в топ-4 по итогам регулярного этапа Суперлиги Греции, хотя впереди еще один тур.
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