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В Твери инспекторы ГИБДД вышли на «уроки безопасности» к школам

В Твери инспекторы ГИБДД вышли на «уроки безопасности» к школам

«Сними капюшон и отложи телефон!»: в Твери сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы со школьниками.

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