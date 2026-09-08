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Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям в Киеве

Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям в Киеве

Вадим Савицкий/ТАСС Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса и военной логистики в Киеве и Киевской области.

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