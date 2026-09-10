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Царьград

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МВФ: Переговоры США и Китая благоприятно влияют на мировую экономику

МВФ: Переговоры США и Китая благоприятно влияют на мировую экономику

МВФ подчеркивает важность переговоров между США и Китаем для мировой экономики. По словам Джули Козак, диалог двух стран помогает урегулировать разногласия.

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