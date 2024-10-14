Русский Колоколъ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Все началось с того, что им показали не тот палец… Алексей НИКИТИН Это «Рио» на Дмитровском шоссе в Москве.
Дамы в черном и с кинжалом: разборки на паркинге «Рио» могли окончиться кровью
Комментарии
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валерий двойнишников
У полиции, у дознователей, у судей наконец, под сукном лежит памятка: "Братский народ" по возможности не трогать, виноват всегда и во всем русский. "Братскому" т.к сказать народу, принести извинения или в крайнем случае извинение на камеру. Лондон рулит, если вспомнить сколько там у нашей элиты всего, считая детишек, жен и любовниц...
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Сперва наказать по месту нарушения, с пристрастием. Затем статью не только за холодное оружие, но и за угрозу жизни окружающим. А мужей пинками до гор, исправляться. Не место такой мрази на Русской равнине...
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3 час.
А
Алексей
не надо оскорблять дикарей, это опасно.
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4 мин.
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