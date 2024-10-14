Дамы в черном и с кинжалом: разборки на паркинге «Рио» могли окончиться кровью

валерий двойнишников

У полиции, у дознователей, у судей наконец, под сукном лежит памятка: "Братский народ" по возможности не трогать, виноват всегда и во всем русский. "Братскому" т.к сказать народу, принести извинения или в крайнем случае извинение на камеру. Лондон рулит, если вспомнить сколько там у нашей элиты всего, считая детишек, жен и любовниц...