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Журнал «Профиль»

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Египет стал дороже для туристов: цены на зимний отдых выросли до 20%

Туры в Египет на предстоящий зимний сезон могут подорожать на 10–20% по сравнению с прошлой зимой. Рост цен связан с началом высокого сезона и заметным увеличением спроса на фоне снижения интереса к ряду других направлений на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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