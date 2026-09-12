Египет стал дороже для туристов: цены на зимний отдых выросли до 20%

Туры в Египет на предстоящий зимний сезон могут подорожать на 10–20% по сравнению с прошлой зимой. Рост цен связан с началом высокого сезона и заметным увеличением спроса на фоне снижения интереса к ряду других направлений на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.