Недавние точечные ракетно-авиационные и ракетно-артиллерийские удары ВКС и РВиА России по командно-штабной инфраструктуре и фортификационным сооружениям ВСУ в Константиновке (ДНР), Мерефе и Чугуеве (в окрестностях Харькова) и Николаеве удостоились пристального внимания со стороны отечественных экспертных и обозревательских кругов Сообщение О бое между «Бук-М3» и HIMARS из первых уст, а также о необычном ударе ВС России появились сначала на .