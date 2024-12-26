Спаси море: В Краснодарском крае объявлен режим ЧС, кипит работа по ликвидации катастрофы из-за крушения судов с мазутом

Спаси море: В Краснодарском крае объявлен режим ЧС, кипит работа по ликвидации катастрофы из-за крушения судов с мазутомВ Анапе спасатели и волонтеры продолжают борются с загрязнением на пляжах после аварии танкеров.
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