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Новости Брянска

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В Карачеве росгвардейцы предотвратили драку с переломом челюсти

В Карачеве росгвардейцы предотвратили драку с переломом челюсти

20-летний житель Орловской области задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пострадавший госпитализирован с переломом челюсти.

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