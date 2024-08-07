Куда обращаться, если соседи в Актау оставляют мусор в подъезде или возле дома

В последнее время жители города часто жалуются на нерадивых соседей, которые вывешивают свой мусор на лестничных площадках в подъездах, оставляют на детской площадке или рядом с домом, выбрасывают мусор с балконов и галерей.
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