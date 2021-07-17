Брэйтуэйт согласен покинуть «Барсу», клуб хочет получить 15 млн евро. Есть предложения из АПЛ и РПЛ

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Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт дал согласие сине-гранатовым на свою продажу. 30-летний игрок сборной Дании считает, что в другом клубе он сможет зарабатывать больше, утверждает Sport.