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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Очень жаль, что не пустили зрителей. Их поддержка очень помогает». Малеина и Самохин о Гран-при в Москве

Сегодня Елизавета Малеина и Матвей Самохин, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на этапе юниорского Гран‑при России в Москве.

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