Экономист Алексей Зубец спрогнозировал снижение цен на товары в течение ближайших месяцев

На фоне укрепления рубля и падения ажиотажного спроса на продукты и некоторые другие группы товаров в ближайшее время можно ожидать снижения цен, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.