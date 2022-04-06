Аргументы недели

97 862 подписчика

Экономист Алексей Зубец спрогнозировал снижение цен на товары в течение ближайших месяцев

Экономист Алексей Зубец спрогнозировал снижение цен на товары в течение ближайших месяцев

На фоне укрепления рубля и падения ажиотажного спроса на продукты и некоторые другие группы товаров в ближайшее время можно ожидать снижения цен, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх