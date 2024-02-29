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Конгресс призывает отстранить Байдена из-за умственной некомпетентности – Fox News

Конгресс призывает отстранить Байдена из-за умственной некомпетентности – Fox News

Член палаты представителей от Колорадо Кен Бак сообщил Fox News, что готовится резолюция, призывающая кабинет Байдена применить 25-ю поправку к Конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента.

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Комментарии
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Natalija Osminina
не.-е. Байден предсказуем и вообще, он России подходит))) Ему еще Путинский &quot;неультиматум&quot; подписывать-НАТО свое из НАТы выводить,  Европу делить.
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