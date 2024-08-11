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Царьград

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Один из городов Прикамья остался без воды на несколько дней по причине аварии

Один из городов Прикамья остался без воды на несколько дней по причине аварии

Восстановить водоснабжение планируется не ранее 11 августа.В Березниках произошла авария на водоводе, из-за чего местные власти частично отключили воду в городе.

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