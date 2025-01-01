Водители, оставившие место ДТП, должны будут пройти геномную регистрацию

Водители, оставившие место ДТП или управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав, с 1 января должны будут пройти обязательную геномную регистрацию, данные которой будут внесены в базы российских правоохранителей.
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