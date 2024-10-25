«Новое военное время пришло надолго – на годы и годы». Что означает назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны означает, что министром обороны РФ остаётся Владимир Путин – и как Верховный главнокомандующий, и как единственный политик, принимающий системные решения во власти.
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