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«Новое военное время пришло надолго – на годы и годы». Что означает назначение Белоусова министром обороны

«Новое военное время пришло надолго – на годы и годы». Что означает назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны означает, что министром обороны РФ остаётся Владимир Путин – и как Верховный главнокомандующий, и как единственный политик, принимающий системные решения во власти.

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