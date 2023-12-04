Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Воробьевская набережная — любимое место отдыха горожан О благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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