Политолог Ярошенко: Запад использует Зангезурский коридор для давления на Россию

Запад использует блокировку Арменией Зангезурского коридора для давления на Россию. По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, эта тема была одной из центральных в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.