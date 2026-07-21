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Происшествия

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В преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации сотрудники следственного управления СК России по Белгородской области удостоены ведомственных наград

В преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации сотрудники следственного управления СК России по Белгородской области удостоены ведомственных наград

В рамках рабочего визита в следственное управление СК России по Белгородской области прибыл помощник заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации по особым поручениям Александр Николаевич Федосов.

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